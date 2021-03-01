42% получивших вторую дозу вакцины от коронавируса в Татарстане — граждане старше 60 лет

За последние сутки в Татарстане провакцинировано 110 человек. Всего в республике по состоянию на 1 марта от коронавируса привились 81 753 человека, сообщает оперштаб по РТ.

Вторую дозу получили 13 742 человека. Среди них граждан старше 60 лет — 42%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане за сутки выявили 52 новых случая коронавируса, всего — 18 029 случаев. Темп прироста составил 0,3%.

Роспотребнадзор по Татарстану принял решение в период мартовских праздников никакие «коронавирусные» ограничения не снимать и вернуться к этой теме после мартовских праздников.

Маргарита Головатенко