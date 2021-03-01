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В ВОЗ рассказали, сколько людей в мире имеют антитела к коронавирусу

06:15, 01.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ рассказали, сколько людей в мире имеют антитела к коронавирусу
Фото: realnoevremya.ru

В мире менее 10% населения выработали антитела к коронавирусу. Единственным способом достижения коллективного иммунитета служит вакцинация, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

ВОЗ продолжает наблюдать за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. По последним подсчетам, их было не менее 500, передает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Сваминатан, местами в густонаселенных городских районах встречались очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Но это не значит, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета.

Вчера в Роспотребнадзоре рассказали, что иммунитет к коронавирусу выработался только у 6% россиян. Для замедления вируса нужно, чтобы антитела были у 60-70% населения.

Главный инфекционист США выражал мнение, что генетические варианты коронавируса могут понизить эффективность существующих вакцин, но препараты останутся в определенной мере эффективными. Ранее ВОЗ допускала, что новые штаммы коронавируса могут быть невосприимчивы к существующим вакцинам.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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