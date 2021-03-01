В Роспотребнадзоре считают, что иммунитет к коронавирусу выработался только у 6% россиян

В Роспотребнадзоре считают, что иммунитет к коронавирусу выработался только у 6% россиян. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим условно процентов 20—30 тех, кто перенес [заболевание] бессимптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще около 4 млн привитых. То есть иммунная защита есть сейчас у 8—9 млн человек. От 146 млн — лишь 5,7—6%», — отметил эксперт в интервью «Российской газете».

Эксперт отметил, что для замедления темпа распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет сформировался у 60—70% населения.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в зависимости от региона России иммунитет к коронавирусу имеют от 20 до 70% населения.



Ольга Плешкова