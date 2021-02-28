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Главный инфекционист США рассказал, что может снизить эффективность вакцин

23:25, 28.02.2021
Главный инфекционист США рассказал, что может снизить эффективность вакцин
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Генетические варианты коронавируса могут понизить эффективность существующих вакцин, но препараты останутся в определенной мере эффективными. Такое мнение выразил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

-Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины, - сказал он в эфире CNN.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Минздрава России на 10 февраля, прививку от коронавируса сделали 3,9 млн россиян. Массовая вакцинация в стране стартовала 18 января.

В середине февраля Роспотребнадзор отмечал, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», эффективна против распространяющих в мире штаммов COVID-19.

Ранее ВОЗ допускал, что новые штаммы коронавируса могут быть невосприимчивы к существующим вакцинам.

ОбществоМедицина
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