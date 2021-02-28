В Нижнекамске в 2020 году выявили свыше 400 пациентов с COVID-19

В 2020 году в Нижнекамске выявили 482 пациента с коронавирусом, что составляет 3,6% от общего числа заболевших по Татарстану. 5 человек умерли в госпитале городской ЦРБ.

Максимальное количество развернутых коек для больных с COVID-19 и пневмониями достигало 350. В прошлом году медики вылечили 24 беременных женщин, приняли 15 родов у женщин с признаками COVID-19.

Из-за пандемии на 4 месяца приостановили всю плановую медицинскую помощь. Всего было осмотрено 25 тыс. взрослого населения, на второе обследование направили 43% пациентов. Впервые выявили 1 468 заболеваний, в том числе 18 новообразований, из них 3 — злокачественных, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: mos.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 54 новых случая COVID-19. Всего на 26 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 977 случаев COVID-19.

За весь период выздоровели 14 579 человек, умерли — 333 человека.