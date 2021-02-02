Власти Нижнекамска планируют построить новое здание ЦРБ

В 2021 году власти Нижнекамска рассчитывают построить здание приемно-диагностического отделения Центральной районной больницы. Также должны завершиться работы по второму этапу хирургического корпуса ЦРБ.

Кроме того, предполагается завершить первый этап ремонта в детской городской больнице с перинатальным центром, сообщается на сайте мэрии Нижнекамска.

Мэр города Айдар Метшин указал и на необходимость решить вопрос с медицинскими кадрами. Обеспеченность населения врачами составляет 26,7, средним медицинским персоналом — 87,7 на 10 тысяч населения

«Можно создавать очень хорошие условия непосредственно в самих лечебных учреждениях, но если в них некому будет работать, то ни о какой качественной медицине и удовлетворенности населения речи быть не может», — сказал глава города.

Напомним, ремонт в стационаре детской горбольницы Нижнекамска начался в январе. На ремонт медучреждения из республиканского бюджета выделено около 200 млн рублей.

