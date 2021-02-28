Главное о коронавирусе на 28 февраля: испытание «Спутника Лайт», еще один опасный штамм в Калифорнии

Фото: Максим Платонов

Три новые смерти в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 54 новых случая COVID-19. Всего на 26 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 977 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 14 579 человек, в том числе 29 за минувшие сутки. Умерли за весь период 333 человека.

В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1940 и 1946 годов рождения.

Вакцинация «Спутником Лайт»

За последние сутки в России выявили 11 359 новых случаев коронавируса, выздоровел 12 391 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 246 079

человек, а выздоровевших — до 3 811 797 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 379 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 86 122 человека.



Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать поставки в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В стране жителям запрещено покидать районы, в которых они проживают.

Кабмин РФ выделил средства на выплаты врачам, которые работают с коронавирусными больными.

Фото mos.ru

В центре «Вектор» заявили, что высокий уровень антител не может быть гарантией эффективной защиты от коронавируса. Ученые считают, что для комплексной защиты от COVID-19 необходим «достаточный титр антител и других элементов иммунной системы».

В Москве началась вакцинация добровольцев вакциной «Спутник Лайт». Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек.

В Башкирии разрешили заполнять залы кинотеатров, домов культуры и трибун на спортивных матчах на 85%. В таких же условиях могут работать ночные клубы.

В России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году. Девятиклассникам разрешили сдавать только русский язык и математику. Выпускники одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вуз, вместо ЕГЭ сдадут Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Фото: Максим Платонов

Врач-офтальмолог Татьяна Широва заявила, что в группу риска по коронавирусу вошли те, кто носит контактные линзы. Доктор медицинских наук считает, что контактные линзы могут вызвать гипоксию слизистой оболочки, и порекомендовала носить очки до конца пандемии.

Новый смертоносный штамм из Калифорнии

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 113 784 837 человек, 2 525 409 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 554 445). На второй строчке — Индия (11 096 731), на третьей — Бразилия (10 517 232). Россия на четвертой строчке (4 187 166, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Замыкает пятерку Великобритания (4 182 772).



Больше всего смертей зафиксировано в США (511 994). За ними следуют Бразилия (254 221), Мексика (185 257), Индия (157 051) и Великобритания (122 939).



В ряде регионов Италии ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации.

Кипр закрыл въезд для российских туристов с 1 марта. Попасть на остров возможно только по спецразрешению.

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Еще более смертоносный штамм коронавируса обнаружили в Калифорнии. По прогнозам инфекционистов, к концу марта этим вариантом вируса будет заражено 90% жителей штата Калифорния.

В Литве 77-летний пенсионер скончался через несколько минут после того, как ему ввели вакцину от COVID-19 AstraZeneca.



Минздрав Греции выявил пять случаев проявления серьезных побочных эффектов после прививки от COVID-19. В стране сделали более 730 тысяч прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

В Новой Зеландии Окленд закрыли на карантин на неделю из-за случая COVID-19. В городе закрыли все общественные места, горожан отправили на дистанционку. Оставшаяся часть страны остается открытой, но массовые собрания запрещены.

Ольга Плешкова