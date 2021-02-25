Татарстанцев предупредили о сильной метели, порывистом ветре и гололеде

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях ночью и днем в пятницу. Сообщение опубликовано на сайте организации.

По данным синоптиков, ночью и днем 26 февраля на территории республики ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее, сильный ветер порывами до 15—17 м/с и гололед.

Фото: Максим Платонов

ГИБДД Татарстана в связи с погодными условиями призвала водителей соблюдать скоростной режим, который обеспечит безопасность в складывающейся дорожной обстановке, избегать опасных маневров. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843) 5333888, говорится в сообщении в Instagram ведомства.

Сегодня вечером в Казани образовались 10-балльные пробки.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Татарстане в выходные дни. По их данным, в субботу потеплеет до +1 градуса. На дорогах будет гололедица, местами сильная. В воскресенье в республике будет идти снег, днем температуры опустятся до -14 градусов. 1 марта в Татарстане ночью температура опустится до -17—22°С, при прояснениях до -25°С. Днем ожидается -10—15 градусов.