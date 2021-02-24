В выходные в Татарстан придет потепление, в субботу ожидается до +1 градуса

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана представил обзор погоды на ближайшие дни. В четверг и пятницу в республике сохранится холодная погода, а уже в выходные потеплеет.

25 февраля, в четверг, ночью Татарстан будет находится под влиянием гребня антициклона — существенных осадков не ожидается, ночью прогнозируется -24..-29°С, в низких местах до -34°. Днем в республику придет теплый атмосферный фронт североатлантического циклона. Ожидается снег, метель, сильный ветер порывами от 15 до 18 м/с. Дневная температура будет колебаться от -13 до -18 градусов, на востоке до -21°С.

В пятницу и субботу в Татарстане ухудшится погода и повысится температурный фон под влиянием активных фронтальных разделов северо-западного циклона. Синоптики прогнозируют снег, переходящий в мокрый, в отдельных районах РТ — в дождь. Местами возможна метель с ухудшением видимости, гололед и сильный ветер порывами до 16 м/с.

26 февраля, в пятницу, ночью в республике прогнозируется от -13 до -18°С, на востоке до -23 градусов. Днем синоптики прогнозируют -2..-7°С, на востоке от -9 до -14 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

27 февраля, в субботу, ночью в республики ожидается -3..-8°С, на востоке от -9 до -14 градусов. Днем в Татарстане температуры повысятся до -4..+1°С. На дорогах гололедица, местами сильная.

По предварительному прогнозу синоптиком, 28 февраля, в воскресенье, в Татарстане будет идти снег, ночью местами возможна метель, ветер северо-западный. Ночные температуры составят от -12 до -17°С, дневные от -9 до -14°С.

Весна в Татарстане начнется без осадков. 1 марта, в понедельник, по прогнозам синоптиков, в республике ночью температура опустится до -17..-22°С, при прояснениях до -25°С. Днем ожидается -10..-15 градусов.

Напомним, что в Татарстане установилась холодная погода. В ночь на 22 февраля, температура опускалась до 25—31 градуса мороза. В низких районах, преимущественно на юге и востоке РТ, она доходила до -36°С.

Татьяна Демина