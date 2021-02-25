Вечером Казань встала в 10-балльных пробках
В Казани дорожная ситуация ухудшилась, пробки достигли 10 баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.47.
Серьезные заторы по-прежнему наблюдаются в центре города: на улицах Лево-Булачной, Право-Булачной, Марселя Салимжанова, Достоевского, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Вишневского. Пробка из-за ДТП образовалась на улице Мира в Дербышках. Встали Сибирский тракт, улица Академика Арбузова, проспект Победы, проспект Ямашева.
Также пробки наблюдаются на улицах Тэцевской, Копылова, Максимова, Декабристов, Серова, на Кировской и Кремлевской дамбах.
В пять вечера в столице Татарстана уже наблюдались 9-балльные заторы.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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