В Кремле заявили, что в борьбе с бедностью есть препятствующие факторы

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что различные факторы иногда бывают серьезной помехой в борьбе с бедностью. «Да, не все получается», — признал он.

Песков отметил, что, несмотря на наличие препятствующих факторов, борьба с бедностью в России продолжится, пишет ТАСС. По его словам, никто не собирается опускать руки.

Песков добавил, что борьба с бедностью в стране — абсолютнейший приоритет для российских властей и президента России Владимира Путина. Он отметил, вопрос преодоления бедности прорабатывается на постоянной основе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом: в I квартале они выросли на 1%, во II квартале упали на 7,9%, в III квартале — на 5,3%. В IV квартале реальные располагаемые доходы упали на 1,7% в годовом выражении.

Отметим, по данным Минтруда Татарстана, на середину января, в республике примерно 289 тысяч человек живут за чертой бедности.



Татьяна Демина