Росстат: реальные доходы россиян в 2020 году упали на 3,5%

Фото: Олег Тихонов

Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в материалах Росстата.

В I квартале реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1%, во II квартале упали на 7,9%, в III квартале — на 5,3%. В IV квартале реальные располагаемые доходы упали на 1,7% в годовом выражении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число россиян с доходом ниже прожиточного минимума за январь — сентябрь составило 13,3%, передает ТАСС.

По данным Росстата, численность населения России за 2020 год сократилась более чем на 500 тыс. жителей. На 1 января текущего года численность населения России составила свыше 146 млн 238 тыс. человек. Для сравнения, к 1 января 2020 года в стране насчитывалось свыше 146 млн 748 тыс. человек.

