Сегодня начинается рассмотрение иска прокуратуры Татарстана о ликвидации ВТОЦ
Сегодня Верховный суд Татарстана начнет рассматривать иск прокуратуры республики о признании Всетатарского общественного центра экстремистской организацией.
Напомним, что 15 января прокуратура Татарстана обратилась в Верховный суд республики с иском о признании ВТОЦ экстремистской организацией. В ведомстве «Реальному времени» пояснили, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ.
Председатель президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев 3 февраля начал голодовку. 12 февраля он прекратил голодовку из-за появления слабости и головокружения.
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