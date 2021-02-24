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Сегодня начинается рассмотрение иска прокуратуры Татарстана о ликвидации ВТОЦ

08:32, 24.02.2021
Сегодня начинается рассмотрение иска прокуратуры Татарстана о ликвидации ВТОЦ
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Верховный суд Татарстана начнет рассматривать иск прокуратуры республики о признании Всетатарского общественного центра экстремистской организацией.

Напомним, что 15 января прокуратура Татарстана обратилась в Верховный суд республики с иском о признании ВТОЦ экстремистской организацией. В ведомстве «Реальному времени» пояснили, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ.

Председатель президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев 3 февраля начал голодовку. 12 февраля он прекратил голодовку из-за появления слабости и головокружения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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