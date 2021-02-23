СМИ: США готовит санкции против России в связи с кибератаками и ситуацией с Навальным

Администрация президента США Джо Байдена готовит против России санкции и ряд других мер в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и кибератакой на компьютерные сети американских властей, в которой обвиняют Россию. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Принятые меры, как утверждает издание, станут «сигналом» о том, что Россия в течение долгого времени «пользовалась средствами в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам Соединенных Штатов и их союзников». Предположительно целью санкций может стать и привлечение России к ответственности за «использование запрещенного химического оружия против» Навального.

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В феврале сообщалось, что Конгресс США внес законопроект о санкциях против России из-за Навального, который «предусматривает введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права». После этого Байден пообещал оказать России «жесткое противостояние», утверждая, что «дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли».

На днях помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, как американские власти планируют отреагировать на приписываемые России кибератаки на ведомства страны — по его словам, наказание потребует применения «всеобъемлющего инструментария», и что «это будут не просто санкции».

Маргарита Головатенко