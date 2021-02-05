Байден пообещал оказать России «жесткое противостояние»

США окажет жесткое противостояние действиям России, заявил 4 февраля президент США Джо Байден в речи по внешней политике в Госдепартаменте.

«Я ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», — приводят его слова «Известия».

По его словам, США сталкиваются с решимостью России нанести американскому лидерству ущерб, а еще с желанием Пекина соперничать с Вашингтоном.

Байден призвал освободить оппозиционера Алексея Навального: «Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества. Навальный был избран целью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий».

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Ранее американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Законопроект предусматривает введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных, по мнению конгресса, к нарушениям международного права, в том числе к тюремному заключению Алексея Навального.