США пригрозили применением в отношении России «всеобъемлющего инструментария»

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, как американские власти планируют отреагировать на приписываемые России кибератаки на ведомства страны. По его словам, наказание потребует применения «всеобъемлющего инструментария».

«Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — цитирует Салливана RT. Он добавил, что на подготовку ответа России уйдут недели.

На данный момент американская разведка выясняет причастных к кибератаке на ведомства США и оценивает масштаб причиненного ими ущерба.

В начале февраля американский лидер Джо Байден заявил, что его страна окажет жесткое противостояние действиям России. По его словам, «дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли».



Татьяна Демина