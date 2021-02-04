В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против России из-за Навального

Американские сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщила пресс-служба сенатора Марко Рубио.



«Законопроект предусматривает введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», — приводит ТАСС слова из документа.

Если инициатива будет подписана, администрация США должна будет выяснить, были ли нарушения со стороны России американских законов, запрещающих использование химического и биологического оружия». Еще администрация будет должна предоставить отчет об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

В одном из пунктов законопроекта сказано, что следует призвать Германию отказаться от поддержки газопровода «Северный поток — 2».

Ранее новая администрация США заявила о готовности снять санкции против «Северного потока — 2».

Маргарита Головатенко