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Сборная Татарстана победила в эстафете на первенстве России по лыжным гонкам

11:55, 22.02.2021
Сборная Татарстана победила в эстафете на первенстве России по лыжным гонкам
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Тюмени завершилось первенство России среди юношей 21-23 года.

В эстафетной гонке среди мужчин первенствовала команда Республики Татарстан. В эстафетной гонке 4 по 5 км татарстанцы в составе Ярослава Рыбочкина, Ивана Селезнева, Виктора Семенова и Егора Трефилова заняли первое место.

Среди женщин эстафету выиграла команда Тюменской области, опередившие москвичей на 10 секунд. Третьими стали спортсменки из Татарстана. Команда в составе из Полины Некрасовой, Полины Лобастовой, Марии Труновой и Виктории Трошиной проиграла победителям 28.50 секунд.

Фото: vk.com/russianskiteam

Семенов и Селезнев также заняли первое и второе места в гонке на 30 км свободным стилем.

Напомним, ранее представитель Татарстана Сергей Ардашев стал третьим на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам.

Спорт
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