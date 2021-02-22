Сборная Татарстана победила в эстафете на первенстве России по лыжным гонкам
В Тюмени завершилось первенство России среди юношей 21-23 года.
В эстафетной гонке среди мужчин первенствовала команда Республики Татарстан. В эстафетной гонке 4 по 5 км татарстанцы в составе Ярослава Рыбочкина, Ивана Селезнева, Виктора Семенова и Егора Трефилова заняли первое место.
Среди женщин эстафету выиграла команда Тюменской области, опередившие москвичей на 10 секунд. Третьими стали спортсменки из Татарстана. Команда в составе из Полины Некрасовой, Полины Лобастовой, Марии Труновой и Виктории Трошиной проиграла победителям 28.50 секунд.
Семенов и Селезнев также заняли первое и второе места в гонке на 30 км свободным стилем.
Напомним, ранее представитель Татарстана Сергей Ардашев стал третьим на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым