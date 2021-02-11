Терентьев победил в спринте на молодежном ЧМ по лыжам, Ардашев — третий
В финском Вуокатти завершилась спринтерская гонка классическим стилем в рамках молодежного чемпионата мира по лыжам.
Среди мужчин победу одержал российский лыжник Александр Терентьев, пробежавший трассу за 3.01,72. Бронзовую награду завоевал татарстанский спортсмен Сергей Ардашев. Вторым стал норвежец Арон Аакре Рисстад.
В женской гонке первое место заняла Анастасия Фалеева из России. Ее партнерша по российской сборной, уроженка Заинска Христина Мацокина стала третьей.
Чемпионат мира продлится до 14 февраля. За это время лыжники пробегут индивидуальную гонку свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.
Напомним, ранее Ардашев занял второе место на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам.Спорт
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