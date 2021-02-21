В Австрии призвали Евросоюз «не рубить сук» при введении санкций против России

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг предостерег Евросоюз от введения чрезмерных санкций против России. Он отметил, что не стоит «рубить сук, на котором ЕС сам сидит».

Шалленберг обратил внимание, что Австрия поддерживает санкции против России, однако они должны быть грамотными с политической точки зрения и надежными — с юридической.

Глава МИД Австрии убежден, что Евросоюзу не следует отказываться от диалога с Россией, пишет «РИА Новости».

В понедельник, 22 февраля, министры иностранных дел стран ЕС соберутся, чтобы обсудить «соразмерную реакцию» на ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Также дипломаты рассмотрят возможность введения санкций из-за строительства «Северного потока — 2».

Фото: Grzegorz Jereczek / wikipedia.org

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за дела Навального. По его словам, страна к этому готова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров комментируя дипломатическое взаимодействие России и Евросоюза, заявил что отношения между Россией и ЕС можно описать словами экс-президента США Барака Обамы — «разорваны в клочья».

Татьяна Демина