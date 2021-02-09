Евросоюз начнет обсуждение новых санкций против России 22 февраля

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Евросоюз приступит к обсуждению тему антироссийских санкций 22 февраля, когда пройдет встреча министров иностранных дел стран ЕС. В марте новые ограничительные меры обсудят уже главы стран Европейского союза.

«Мы будем обсуждать отношения с Россией на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите в марте. Новые меры могут включать санкции. Я внесу конкретные предложения, используя свое право законодательной инициативы», — приводит ТАСС слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.



Напомним, что Евросоюз допускает введение новых санкций в отношении России после замены оппозиционеру Алексею Навальному условного срока реальным.

Ранее Боррель заявил в своем блоге, что Москва не заинтересована в улучшении отношений с ЕС и что против России могут быть введены очередные санкции из-за ситуации с Навальным — по механизму, предусматривающему рестрикции за нарушение прав человека.

В МИД РФ в ответ на это указали на заявления дипломата во время его визита в Москву в начале февраля. В тот момент Боррель не говорил ничего похожего и указывал на открытый диалог по вопросам двусторонних отношений.