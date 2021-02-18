Толстой допустил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за Навального

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за дела оппозиционера Алексея Навального. Он также добавил, что Россия к этому готова.

«Но я очень надеюсь, что здравого ума хватит, поскольку Совет Европы на сегодняшний день — это единственная площадка для диалога с Российской Федерацией. Если они и от нее тоже откажутся, тогда терять будет нечего ни им, ни нам. Нам надо будет думать, что делать дальше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: commons.wikimedia.org

Толстой добавил, что за подобным шагом «ничего не последует», так как Россия добровольно присоединилась ко всем конвенциям, за соблюдением которых следит Европейский суд по правам человека. По его мнению, ЕСПЧ не может принимать решения о виновности или невиновности фигуранта национального правосудия, поэтому Навальный будет отбывать срок вне зависимости от решений Европейского суда.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом. В Европе ответили, что «приняли к сведению» данные слова.



Ольга Плешкова