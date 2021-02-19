Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза «разорваны в клочья»

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал дипломатическое взаимодействие России и Евросоюза. Он заявил, что отношения между нашей страной и ЕС можно описать словами экс-президента США Барака Обамы — «разорваны в клочья».



«Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже», — передает РБК слова Лаврова.



Глава МИД РФ отметил, что Евросоюз относится к России предвзято, воспринимает ее «как чужака».

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«Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу», — процитировал Лавров слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеппа Борреля, сказанные им в 2019 году.



Неделей ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом. «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — отметил Лавров.



Известно, что 22 февраля, когда пройдет встреча министров иностранных дел стран ЕС, Евросоюз приступит к обсуждению антироссийских санкций.

Татьяна Демина