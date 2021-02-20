«Зенит» и «Арсенал» назвали составы на матч Кубка России, Коновалов остался в запасе
Тренерские штабы «Зенита» и тульского «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч 1/8 финала Кубка России по футболу.
В составе туляков в старте не оказалось Игоря Коновалова. Арендованный у «Рубина» полузащитник начнет встречу на скамейке запасных. У «Зенита» в состав не попал хавбек Вильмар Барриос, пропускающий игру из-за положительного теста на коронавирус.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко, Панченко.
Напомним, «Рубин» отправил в аренду двух молодых нападающих.СпортФутбол
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