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«Рубин» отправил в аренду нападающих Косарева и Климова

14:59, 20.02.2021
«Рубин» отправил в аренду нападающих Косарева и Климова
Фото: vk.com/fcrk

Нападающие «Рубина» Кирилл Косарев и Кирилл Климов проведут остаток сезона в другом клубе на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте казанцев.

19-летний Косарев отправился в аренду в томскую «Томь», выступающую в ФНЛ. 20-летний Климов будет выступать за «Тамбов» в РПЛ.

Косарев перешел в «Рубин» летом нынешнего года. Ранее он выступал за «Зенит-2». Осенью «Томь» уже интересовалась арендой футболиста.

Климов перешел в «Рубин» в октябре 2020 года из французского «Монако». За казанский клуб нападающий провел три матча в РПЛ, но результативными действиями не отметился.

СпортФутбол
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