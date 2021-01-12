Полузащитник «Рубина» Коновалов на правах аренды перешел в «Арсенал»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов стал игроком тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Футболист перешел на правах аренды и остаток сезона проведет в команде туляков. По условиям соглашения между клубами, футболист по его окончании вернется в казанскую команду.

Коновалов выступает за «Рубин» с февраля 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел на поле лишь 33 минуты в матчах РПЛ.

Напомним, ранее «Рубин» арендовал японского полузащитника Мицуко Сайто.