Полузащитник «Рубина» Коновалов на правах аренды перешел в «Арсенал»
Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов стал игроком тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Футболист перешел на правах аренды и остаток сезона проведет в команде туляков. По условиям соглашения между клубами, футболист по его окончании вернется в казанскую команду.
Коновалов выступает за «Рубин» с февраля 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел на поле лишь 33 минуты в матчах РПЛ.
Напомним, ранее «Рубин» арендовал японского полузащитника Мицуко Сайто.СпортФутбол
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