КАМАЗ возьмет кредит на 12 млрд рублей на реализацию проекта в Казахстане

Евразийский банк развития одобрил для ПАО «КАМАЗ» кредитную линию на 12 млрд рублей на 5 лет — средства направят на реализацию проекта в Казахстане.



КАМАЗ сегодня находится на новом этапе развития и реализует крупные проекты, которые открывают большие перспективы. «В этом ответственном вопросе нам важно содействие надежных партнеров», — цитирует пресс-служба генерального директора предприятия Сергея Когогина.

На выделенные средства в индустриальной зоне Костаная будет создан литейный завод, на котором запустят изготовление элементов для грузовиков поколения К5. Финансирование направят и на производство главных передач ведущих мостов. Продукцию будут направлять в основное сборочное производство автограда.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в ноябре 2018 года ЕАБР уже предоставлял КАМАЗу финансирование на более чем 9,5 млрд рублей. В декабре Сбербанк и ПАО «КАМАЗ» достигли соглашения о заключении кредитных договоров с предельным лимитом финансирования до 10 млрд рублей. В 2017 году предприятие брало кредит у банка ВТБ — финансирование было необходимо в том числе для инвестиционных проектов.

Маргарита Головатенко