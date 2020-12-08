SberCIB предоставит ПАО «КАМАЗ» льготное финансирование с лимитом до 10 млрд рублей

Сбербанк и ПАО «КАМАЗ» достигли соглашения о заключении кредитных договоров с предельным лимитом финансирования до 10 млрд рублей. Средства предоставляются в рамках программы Минпромторга по поддержке автопрома и будут использованы для изготовления и поставок автомобильной техники в 2020 году.

Достигнутое соглашение имеет важное социальное значение для поддержки экономики Татарстана, операционной деятельности Группы «КАМАЗ» и ее контрагентов в кризисное время. Ставка по кредитам для производителя составит 0% за счет компенсации Минпромторгом из федерального бюджета. Это соглашение — значительный шаг в развитии партнерских отношений между Группой Сбербанк и компанией. Предоставленное финансирование позволит обеспечить занятость и загрузку производства как самого производителя, так и его контрагентов, отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Привлечение кредитов по нулевой ставке в настоящее время является существенной мерой государственной поддержки для нашего предприятия. Реализация СберБанком программы Минпромторга для ПАО «КАМАЗ» —это еще одно подтверждение долгих партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества, прокомментировал Андрей Максимов, заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» — финансовый директор.

Финансирование позволит поддержать операционную деятельность производителей комплектующих деталей, а это субъекты малого, крупного и среднего предпринимательства. В 2020 году федеральные органы исполнительной власти и госкомпании проводят опережающие закупки автомобильной техники. По условиям программы, кредиты и финансирование по договорам факторинга предоставляются автопроизводителям в уполномоченных финансовых организациях по льготной ставке.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»