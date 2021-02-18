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Глава Ульяновской области вылечился от COVID-19

11:00, 18.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Ульяновской области вылечился от COVID-19
Фото: скриншот

Глава Ульяновска Сергей Панчин вылечился от COVID-19 и уже сегодня вышел с больничного. Он заразился коронавирусом в начале февраля.

— Вышел с больничного, уже провел оперативный штаб в семь утра. Настроение у главы города хорошее, рабочее, — приводит «Интерфакс» сообщение администрации города.

В начале января Панчин сделал первую часть прививки от коронавируса. Второй компонент он должен был получить 3 февраля, однако его госпитализировали в больницу с подтвержденным COVID-19.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что его жена Гульсина и сын Искандер переболели COVID-19.

ОбществоВластьМедицина
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