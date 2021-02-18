#Суварстроит «Лаишевский узел»: крупнейшая стройка Татарстана вступила в новую фазу

Фото: Ринат Назметдинов

Стройка века

Компания #Суварстроит в рамках пресс-тура рассказала о новостях сразу нескольких жилых комплексов на территории «Лаишевского узла». Речь шла о «Южном парке», «Станции Спортивной» и «Временах года». Один из самых масштабных проектов Татарстана предполагает 750 тыс. кв. метров жилья на площади 113 га. Для 33 тысяч жителей создается вся необходимая инфраструктура, включая три школы почти на 4 тысячи детей и 13 детсадов на 2 132 ребенка.

— На сегодня уже открыты детские садики в ЖК «Южный парк» на 260 мест, в ЖК «Станция Спортивная» на 220 мест. Для удобства жильцов запущен бесплатный школьный автобус, который возит детей от комплексов до лицея №186 в ЖК «Сказочный лес», — напомнила коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.

Крупнейшие среди первых

Новые жилые комплексы, впечатляющие своим размахом, реализуются при поддержке ДОМ.РФ. На сегодня банк финансово поддерживает пять проектов застройщика: ЖК «Август Астры», третью очередь ЖК «Столичный», ЖК «Южный парк», ЖК «Станция Спортивная» и ЖК «Времена года».

— На текущий момент банк финансирует 13 жилых домов группы компаний #Суварстроит. Это 138 тыс. кв. метров жилья, — пояснила Ирина Яшина, руководитель направления корпоративных продаж Банка ДОМ.РФ в Татарстане.

По ее словам, объем финансирования составляет 9 млрд 100 млн рублей, и до конца первого квартала банк ожидает от партнера еще две заявки — по ЖК «Палитра» и «Сказочный лес». Между тем уже сейчас #Суварстроит занимает более 50% кредитного портфеля банка в Татарстане. И это притом что ДОМ.РФ — второй по объемам финансирования строительства в регионе.

Для инвестиций и жизни

Что же сейчас происходит на территории «Лаишевского узла»? В ЖК «Станция Спортивная» — самом крупном проекте микрорайона — сдана первая очередь и уже активно застраивается вторая. Как рассказал заместитель гендиректора по строительству Сергей Педин, дом 1.8 начали возводить буквально во второй половине декабря, а на сегодня работы ведутся уже на уровне седьмого этажа и в ближайшее время там начнут каменную кладку. Рядом с каркасом новостройки начинается активная фаза строительства еще одного дома — под номером 2.1. Его сдадут в предчистовой отделке и с более высокими потолками.

Дом 1.8 начали возводить буквально во второй половине декабря, а на сегодня работы ведутся уже на уровне седьмого этажа и в ближайшее время там начнут каменную кладку

Эльвира Галяутдинова отмечает, что покупатели, скорее всего, получат ключи от квартир в этих двух объектах раньше запланированного срока. Тех, кто будет этому рад, к слову, уже сейчас немало. Старт продаж квартир в новых домах запустили всего месяц назад, уже реализовано порядка 15% квартир.

Через дорогу от «Станции Спортивной» застройщик реализует вторую очередь ЖК «Времена года». Квартиры в новых домах будут с панорамным остеклением с видом на лес и с террасами на первых этажах. По словам Эльвиры Галяутдиновой, старт продаж анонсируют в ближайшее время и в компании уже сформирован лист ожидания для желающих приобрести жилье в экокомплексе класса комфорт.

По другую сторону железнодорожных путей #Суварстроит приступил к возведению домов ЖК «Южный парк» в рамках третьей очереди строительства. Для покупки скоро будут доступны пять домов, два из которых — в полностью чистовой отделке.

Что интересно, в традиционный несезон продаж застройщик продолжает фиксировать повышенный интерес к своим объектам. Так, январь показал рост в 35% относительно прошлого года. Эльвира Галяутдинова связывает популярность проектов в том числе с высокой инвестиционной привлекательностью ЖК в микрорайоне «Лаишевский узел».

— На старте они выходят по одной стоимости, а по мере развития жилого комплекса цена быстро меняется, растет. В среднем наши однокомнатные квартиры прирастают в год на 26%. Такая ситуация наблюдается на всех трех проектах в квартирах разной площади. Поэтому их рассматривают для инвестиций, тем более у нас цены одни из самых привлекательных в Казани — однокомнатную квартиру в 32 квадратных метра можно взять от 3 млн рублей, — отмечает Эльвира Галяутдинова.

Партнерский материал, фото Рината Назметдинова