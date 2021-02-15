Аделина Сотникова не считает Камилу Валиеву главным фаворитом Олимпиады-2022

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова оценила шансы Камилы Валиевой на победу в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022-м году. Она не считает юную фигуристку главным фаворитом олимпийского турнира.

«У меня другое мнение. Во-первых, не стоит сбрасывать со счетов наших более опытных фигуристок — Щербакову, Косторную и Трусову. Во-вторых, не удивлюсь, если в следующем сезоне выстрелит не только Валиева, но и кто-то еще из вчерашних юниорок. Видно же — девчонки прибавляют на глазах.

Ну а в-третьих, Олимпиада — турнир особенный, там, помимо мастерства, нужна холодная голова. Как спортсмену, так и тренерскому штабу. На лед надо выходить, полностью отключив эмоции. Иначе ажиотаж и колоссальное психологическое давление тебя сожрут», — считает Сотникова.

Уроженка Татарстана Камила Валиева стала чемпионкой мира среди юниоров (2020) и выиграла серебряную награду на чемпионате России-2021 среди взрослых. Она занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, вместе с которой в 2018-м году олимпийской чемпионкой стала Алина Загитова.

Камила Валиева вместе со своим тренерским штабом. Фото: «Инстаграм» teamtutberidze_official

В начале февраля Валиева в составе команды «Красная машина» стала победительницей в женском одиночном катании на Кубке Первого канала, принеся победу на турнире своему коллективу.

После соревнований большинство экспертов чаще всего выделяли выступление Валиевой. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что сейчас Камиле нет равных.

Напомним, ранее сообщалось, что Сотникова обратилась за помощью к интернет-гадалке с просьбой решить личные проблемы. Фигуристка заплатила 2 млн рублей колдунье для того, чтобы приворожить своего бывшего ухажера, экс-хоккеиста «Ак Барса» Владимира Ткачева.