Бестемьянова: «Валиевой нет равных. Крыша едет, когда вижу, что она творит»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Камилы Валиевой на командном турнире в Москве. Чемпионка мира среди юниоров выиграла в женском одиночном катании у женщин с новым мировым рекордом.

«Среди девочек — Валиевой просто нет равных. 14 лет девчонке, вообще не понимаю, крыша едет, когда вижу, что она творит, как прыгает и катается», — заявила Бестемьянова.

Наталья Бестемьянова. Фото: sport-express.ru

Также она высказалась об организации командного турнира.

«Это был фейерверк. Хочется, чтобы большая часть людей так каталась на Олимпиаде. Хотя были кое у кого срывы. Благодарю нашу Федерацию фигурного катания и Первый канал за то, что они в такое трудное время устроили нам такой праздник», — считает Бестемьянова.

Напомним, победителем первого розыгрыша командного турнира стала команда «Красная машина». Команда Алины Загитовой заработала по итогам Кубка Первого канала пять миллионов рублей.