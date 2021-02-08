Бестемьянова: «Валиевой нет равных. Крыша едет, когда вижу, что она творит»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Камилы Валиевой на командном турнире в Москве. Чемпионка мира среди юниоров выиграла в женском одиночном катании у женщин с новым мировым рекордом.
«Среди девочек — Валиевой просто нет равных. 14 лет девчонке, вообще не понимаю, крыша едет, когда вижу, что она творит, как прыгает и катается», — заявила Бестемьянова.
Также она высказалась об организации командного турнира.
«Это был фейерверк. Хочется, чтобы большая часть людей так каталась на Олимпиаде. Хотя были кое у кого срывы. Благодарю нашу Федерацию фигурного катания и Первый канал за то, что они в такое трудное время устроили нам такой праздник», — считает Бестемьянова.
Напомним, победителем первого розыгрыша командного турнира стала команда «Красная машина». Команда Алины Загитовой заработала по итогам Кубка Первого канала пять миллионов рублей.СпортФигурное катание
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым