Олимпийская чемпионка Сотникова отдала гадалке 2 млн рублей, чтобы приворожить хоккеиста «Ак Барса»

Стали известны подробности дела олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой, обвинившей гадалку в мошенничестве.

По информации «КП», фигуристка заплатила 2 миллиона рублей колдунье для того, чтобы приворожить своего бывшего ухажера, хоккеиста «Ак Барса» Владимира Ткачева.

У девушки был роман со спортсменом, но недавно они расстались. Чтобы вернуть Ткачева, Сотникова обратилась к гадалке, которая обещала дистанционно посодействовать фигуристке, после чего исчезла.



При этом источник сообщает, что Сотникова находится в депрессии из-за расставания с хоккеистом.

Отметим, что в прошлом сезоне Сотникова несколько раз посещала матчи казанского «Ак Барса» и даже провела символическое вбрасывание перед матчем казанцев против «Трактора».