Команда Загитовой выиграла командный Кубок Первого канала

В Москве завершился первый розыгрыш Кубка Первого канала в командном турнире по фигурному катанию.

Победителем стала команда «Красная машина» с капитаном Алиной Загитовой, которые стали первыми в короткой и произвольных программах. При этом Камила Валиева показала мировой рекорд по баллам, набрав за две программы 179,19 очков (прежний рекорд Александры Трусовой составлял 166,62 баллов).

Всего в активе команды Загитовой оказалось 2634,95 балла против 2606,21 у команды «Время первых», чьим капитаном выступила Евгения Медведева. Ее подопечные получили по итогам турнира приз зрительских симпатий.

«Спасибо большое за борьбу команде Жени, потому что, действительно, она показала достойную борьбу. К сожалению, проиграла. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Хочу еще раз сказать спасибо нашей команде», — прокомментировала победу Загитова.



Напомним, что это первый розыгрыш Кубка Первого канала в истории. Ранее с турнира снялась Алена Косторная, которая должна была выступить за команду Медведевой.