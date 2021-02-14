В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в начале следующей недели

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ожидает жителей республики в начале следующей недели. Прогноз опубликован на сайте организации.

В понедельник, 15 февраля, в связи с отходом циклона дальше на восток, в Татарстане под влиянием его тыловой части существенно похолодает. Ночью похолодает до -16..-21°, днем прогнозируется до -14..-19°. Пойдет небольшой снег. Также ночью местами ожидаются метель и усиление ветра до 15 м/с.

16-17 февраля на погоду в республике начнет оказывать влияние малооблачный антициклон. Ночью температуры воздуха опустятся до -24..-29°, днем -17..-22°. Как отметили синоптики, средние температуры будут ниже нормы на 10-11 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Изменения погодных условий будет также сопровождаться колебаниями атмосферного давления, обращают внимание специалисты.

Вчера из-за ледяного дождя на дорогах и тротуарах в Казани образовалась сильная гололедица. В КФУ предупредили, что в Татарстане за выходные выпадет третья часть месячной нормы осадков.



В ГУ МЧС РФ по РТ сообщили, что с 18 часов 13 февраля до 18 часов 14 февраля в республике местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров. На дорогах сохранится сильная гололедица.

Татьяна Леухина