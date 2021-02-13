В Татарстане выпадет третья часть месячной нормы осадков

В Татарстане на выходных выпадет третья часть месячной нормы осадков. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— Ожидается резкое повышение температуры и большое количество осадков, порядка 10 мм. Это третья часть месячной нормы осадков, кратковременное явление, — пояснил он.

Затем республика будет находиться в тыловой части западного циклона и окажется в области холода. Температура воздуха может резко понизиться до -20 градусов.

По словам Переведенцева, такая неустойчивая погода связана с приходом западного процесса. Циклон сначала согреет своим теплым фронтом, а затем, при переходе в тыловую часть, наступает холод, прогнозируются осадки.

Фото: пресс-служба КФУ

Последний раз такая снежная зима была в 1962 году. Тогда были большие сугробы высотой 60 см, но не было оттепели. Этой зимой высота снежного покрова внушительная, но из-за оттепели она уменьшилась.

Профессор КФУ отметил, что осенью и в декабре был недобор осадков. Первый зимний месяц был холодным, температура была ниже климатической нормы на 2 градуса. А вот январь оказался теплее климатической нормы. Из-за западного процесса идет чередование теплых и холодных периодов, передает пресс-служба вуза.

Сегодня утром в Казани из-за ледяного дождя, который шел ночью и утром, образовалась сильная гололедица. Также на территории Татарстана и его столицы ожидается туман. Температура воздуха будет колебаться от 0°С до +3°С.

