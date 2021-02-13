В МЧС Татарстана снова предупредили о тумане, метели и гололеде

В МЧС Татарстана снова предупредили об ухудшении погоды на территории республики. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния без крайней необходимости.

С 18 часов 13 февраля до 18 часов 14 февраля в Татарстане местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров. На дорогах сохранится сильная гололедица. Ночью и утром на территории республики порывы ветра будут достигать 15—17 м/с.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Рыбакам рекомендуют не выходить на лед, а в случае выхода иметь при себе исправные средства навигации. Пешеходам использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы. Водителям следует обратить внимание на исправность тормозной системы автомобиля.

Ранее татарстанцев предупреждали, что в республике на выходных выпадет третья часть месячной нормы осадков.

Ольга Плешкова