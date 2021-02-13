Ледниковый период: как Казань превратилась в каток

Фото: Максим Платонов

«Пора надевать коньки»

Сегодня утром Казань сковало льдом: после обильных осадков накануне ночные заморозки привели к повсеместному образованию ледяной корки — как на тротуарах, так и на дорогах. Еще с вечера об этом предупреждали МЧС и ГИБДД — ведомства рекомендовали осторожнее вести себя на дорогах.

В некоторых местах ледяная корка стала своеобразным зеркалом — так, некоторые пользователи обратили внимание на отражения деревьев в сугробах вдоль дороги. Свое размытое отражение в ледяной корке сегодня мог увидеть и почти каждый автомобилист, которому нужно было куда-либо ехать с утра: перед поездкой многим пришлось сначала избавлять машину от обледенения по всей поверхности.

В некоторых же местах дороги и дворы города буквально превратились в каток: подобное произошло, например, в ЖК «Радужный» — заледенела абсолютно вся площадка. «Пора надевать коньки», — иронизируют в комментариях.

С утра борьбой с обледенением занялись коммунальные службы: около 9.00 корреспондент «Реального времени», передвигаясь по Азино, уже заметил сотрудников сферы ЖКХ, которые кололи лед около подъездов жилых домов и посыпали дороги противогололедными реагентами. Впрочем, пройти хотя бы метров 100 и ни разу не упасть этим утром все равно оставалось непростой задачей. Как следствие, жалобы на непосыпанные дорожки начали появляться на «Народном контроле» — на проблему уже обратили внимание жители домов на Ломжинской и Фучика.



Как сообщили читатели «Реального времени», в некоторых казанских учебных часть уроков сегодня перевели в дистанционный формат, чтобы избежать травм у детей по дороге на занятия или домой.

Ездить по дорогам стало непросто

Гололед на дорогах уже привел к авариям в Казани и поблизости — причем во многих из них участвовали крупные грузовые авто. В соцсетях сообщают о столкновении иномарки с КАМАЗом в районе рынка на улице Родина, а также о перевернувшейся фуре на границе Кайбицкого и Верхнеуслонского районов, и еще об одной, которую развернуло поперек дороги на трассе М-7 около Дербышек.

Не обошлось и без добрых историй: в районе Суконной слободы пользователи соцсетей заметили полицейского, который под руку проводил в метро пожилую женщину.

Также хорошим это утро можно назвать для сервисов такси, несмотря (а в чем-то и благодаря) на сложную ситуацию на дорогах: ценник в крупных казанских сервисах моментально возрос в несколько раз.

Александр Артемьев