Гидрометцентр Татарстана: в субботу потеплеет до +3°С, в понедельник ожидается похолодание до -21°С

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана выпустил предварительный прогноз погоды на ближайшие пять дней. К субботе в республике потеплеет до +3°С, но уже в понедельник дневные температуры опустятся до -21°С.

Синоптики отмечают, что ближайшие дни в республике ожидается резкая смена атмосферных процессов, связанная с выходом на Европейскую территорию России южного циклона.

В четверг, 11 февраля, в РТ ожидается снег, в отдельных районах слабая метель. Ночью температура воздуха будет колебаться от -17°С до -22°С. Днем она составит 11—16 градусов ниже ноля.

В пятницу ночью местами пройдет небольшой снег. Днем также прогнозируются снег, мокрый снег и морось. В отдельных районах возможны гололед и слабая метель. Ночью метеорологи предсказывают от -15°С до -20°С. Днем в Татарстане потеплеет до 5—10 градусов ниже ноля, а в отдельных районах температура будет колебаться от 0°С до -3°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу, 13 февраля, погодные условия существенно ухудшатся. Выпадет примерно половина месячной нормы осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Возможны метель и гололед. Ночью минимальные температуры установятся на уровне 5—10 градусов ниже ноля. Утром и днем столбики термометров будут колебаться от -2°С до +3°С.

Предварительный прогноз на воскресенье и понедельник говорит о резком похолодании из-за влияния тыловой части уходящего на северо-восток циклона. Временами будет отмечаться небольшой снег. В воскресенье температуры составят ночью от -8°С до -13°С. Днем Гидрометцентр РТ прогнозирует 5—10 градусов ниже ноля. В понедельник температуры понизятся до 16—21 градуса мороза.