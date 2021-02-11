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В Татарстане вакцину от COVID-19 получили больше 30 тысяч человек

11:33, 11.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцину от COVID-19 получили больше 30 тысяч человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 3 696 людей. Всего по данным на 11 февраля вакцину получили 30 814 татарстанцев.

Вторую дозу «Спутника V» получили 5 682 человека. Использовано 38,0% из 81 122 комплектов доз вакцины, информирует Минздрав Татарстана.

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах прививку от COVID-19 сделали 5 434 человека, из них 535 — вторым компонентом. Сегодня в город поступит еще 3 130 доз вакцин от коронавирусной инфекции. Всего, учитывая сегодняшнюю партию, в лечебные учреждения автограда поступит 10 855 доз. Ежедневно вакцинируются от 600 до 800 челнинцев, сообщает пресс-служба мэрии города.

Вчера стало известно, что в Казани пункт вакцинации оборудуют в одном из торговых центров города. На данный момент в Татарстане открыто 103 пункта для вакцинации, жителям предлагают записаться через портал госуслуг.

В республике половина сделавших прививку от коронавируса — жители старше 60 лет.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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