В России зарегистрировали 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки
В России за сутки выявили 15 038 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 4 027 748.
Выздоровел за сутки 21 961 пациент, всего от коронавируса вылечились 3 538 422 россиянина. Умерли 553 пациента, всего — 78 687.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил более 0,37%.
В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 16 954 случая COVID-19.ОбществоВластьМедицина
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