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В России зарегистрировали 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:08, 11.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: tatarstan.ru

В России за сутки выявили 15 038 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 4 027 748.

Выздоровел за сутки 21 961 пациент, всего от коронавируса вылечились 3 538 422 россиянина. Умерли 553 пациента, всего — 78 687.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В относительном выражении прирост числа заболевших составил более 0,37%.

В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 16 954 случая COVID-19.

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