В Татарстане выявили 75 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки выявили 75 новых случаев коронавируса, из них два — завозные, остальные — контактные. 29 человек госпитализировано, 46 проходят лечение в домашних условиях.

В Казани зарегистрировали 18 заболевших COVID-19, в Набережных Челнах — 13, в Нурлатском районе РТ — 11. Семь новых случаев выявили в Зеленодольском районе, пять — в Буинском, четыре — в Кукморском, три в Алькеевском районе.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 16 954 случая COVID-19.

Наибольшее количество заболевших в республике выявлено в возрастных группах от 30 до 50 лет (19 человек) и от 60 до 70 лет (17 человек). Среди несовершеннолетних татарстанцев выявили три новых случая COVID-19. Коронавирус также обнаружен у одного жителя Татарстана старше 90 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки выздоровело 122 татарстанца. Всего от коронавируса в республике на сегодняшний день вылечились 13 549 человек.



Умерли от коронавируса в республике с начала пандемии 293 человека.

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Татьяна Демина