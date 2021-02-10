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В Татарстане 27 118 человек получили вакцину от коронавируса

12:18, 10.02.2021
В Татарстане 27 118 человек получили вакцину от коронавируса
Фото: mos.ru

В Татарстане 27 118 человек получили вакцину от коронавируса, прирост за сутки составил 3 118. Вторую дозу уже ввели в 5 472 случаях.

Всего использовано 33,4% комплектов доз вакцины.

Ранее заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева во время круглого стола в Общественной палате РТ рассказала, что в Татарстане находится 81 122 дозы вакцины от коронавируса.

В Татарстане увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса до 100.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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