В Татарстане 27 118 человек получили вакцину от коронавируса
В Татарстане 27 118 человек получили вакцину от коронавируса, прирост за сутки составил 3 118. Вторую дозу уже ввели в 5 472 случаях.
Всего использовано 33,4% комплектов доз вакцины.
Ранее заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева во время круглого стола в Общественной палате РТ рассказала, что в Татарстане находится 81 122 дозы вакцины от коронавируса.
В Татарстане увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса до 100.
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