В Татарстане за сутки выявили 80 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, остальные — контактные. 31 человек госпитализирован, остальные 49 получают лечение на дому.

В Казани выявили 30 новых случаев коронавируса, в Набережных Челнах — 15. За сутки пять заболевших зарегистрировали в Нурлатском районе РТ, четверых в Арском районе. По три случая выявили в Бавлинском, Балтасинском, Высокогорском, Лаишевском, Мамадышском и Нижнекамском районах Татарстана.



Наибольшее количество заболевших за последние сутки в Татарстане зарегистрировали в возрастной группе от 60 до 70 лет — 24 человека. В возрасте от 30 до 50 лет заболели 20 татарстанцев. Среди несовершеннолетних и лиц старше 90 лет заболевших коронавирусом не выявили.

Всего на 9 февраля в республике зафиксировано 16 800 заболевших коронавирусом. Выздоровели за весь период в Татарстане 13 309 человек, в том числе 82 пациента за минувшие сутки.

По последним данным, в республике с начала пандемии умер 291 человек.