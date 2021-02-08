Гидрометцентр Татарстана вновь обратил внимание на «погодных комментаторов»

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в последнее время вновь участились публикации о прогнозах погоды в РТ на разные по продолжительности периоды, при этом в некоторых публикациях смешивается информация УГМС РТ и других региональных и федеральных «погодных комментаторов».

«В результате таких публикаций читатели часто могут быть введены в заблуждение. Напоминаем, что официальные прогнозы погоды, предупреждения об ухудшении погодных условий, штормовые предупреждения по Республике Татарстан и по г.Казани составляются только синоптиками ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», публикуются на официальном сайте службы (www.tatarmeteo.ru) и доводятся до населения и органов власти республики», — отметили в Гидрометцентре.

По данным Гидрометцентра РТ, на этой неделе в Татарстане ожидаются морозы до -23 градусов. Однако к концу недели в республике потеплеет.

До этого профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев предупредил татарстанцев о длительном периоде холодов.