В КФУ спрогнозировали период длительных холодов в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

Уже сегодня ночью в Татарстане ожидается понижение температуры в связи с приходом холодного фронта. С 6 по 11 февраля в республике наступает период длительных холодов, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Сейчас Татарстан находится под воздействием юго-западного атлантического циклона. Поэтому в регионе резко повысилась температура до +2 градусов, идет дождь, пришла оттепель. Кроме того, сегодня выпадет третья часть месячной нормы осадков, порядка 10 мм, это очень много.

Переведенцев отмечает, что это приведет к плохим последствиям, поскольку ожидается понижение температур. Образуется сплошная гололедица из-за резкого перепада давления и температуры.

Фото: Максим Платонов

Температура воздуха на следующей неделе будет ниже климатической на 10—12 градусов. Это связано с тем, что в республику придет арктический холодный воздух, северный ветер. Днем температура воздуха понизится до -20 градусов, ночью — до -25 градусов. При этом серьезных осадков не ожидается.

Обычная среднемесячная температура февраля составляет -12 градусов. По прогнозам, февраль ожидается выше климатической нормы на один градус.

— Все зависит от того, как долго продлятся холода. Если они также продолжатся после 11 февраля, то может случиться так, что и февраль окажется холодным, — приводит слова профессора пресс-служба КФУ.

На прошлой неделе в КФУ спрогнозировали аномально теплую погоду в начале третьего месяца зимы.

Татьяна Леухина