Гидрометцентр РТ: официальные прогнозы погоды в республике даем только мы

В Гидрометцентре Татарстана дали официальный комментарий обсуждению в Сети вопроса о двух «бабьих летах» в республике: «Синоптики ФГБУ «УГМС РТ» никаких прогнозов о ни об одном, ни о двух «бабьих летах» не давали».



В службе обратили внимание, что в последнее время в Сети увеличилось количество прогнозов погоды по республике. В результате смешения информации официального органа (Гидрометцентр РТ) и иных региональных и федеральных «погодных комментаторов» жители получают недостоверный прогноз погоды.

В Гидрометцентре отметили, что все официальные прогнозы погоды, предупреждения об ухудшении погодных условий, штормовые предупреждения по республике и по Казани публикуются на официальном сайте службы.

Ранее синоптики Татарстана сообщили, что 3—5 сентября погода в республике будет формироваться под влиянием холодного северо-западного антициклона. Существенных осадков не ожидается.