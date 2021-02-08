Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев на этой неделе

На этой неделе в Татарстане ожидаются морозы до -23 градусов. Однако к концу недели в республике потеплеет. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.

Во вторник, 9 февраля, Татарстан окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ночью температура опустится до -24..-29˚, при прояснениях до -36˚. Днем ожидается до -18..-23˚. На дорогах гололедица.

В среду, 10 февраля, Татарстан окажется в передней части ложбины юго-западного циклона. Ночью прогнозируется небольшой снег. Утром и днем снег, возможна слабая метель. Ночью похолодает до -19..-24˚, при прояснениях до -29˚, днем — до -12..-17˚.

Фото: Максим Платонов (архив)

11 февраля морозы ослабеют, пойдет снег. Температура ночью составит -17..-22˚, днем -10..-15˚, на юге и востоке Татарстана -5..-10˚. В пятницу, 12 февраля, под влиянием тылового гребня осадков не прогнозируется. Минимальные температуры воздуха ночью составят -20..-25˚, днем -11..-16˚.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в предстоящие выходные погодные условия будут формироваться под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов. Прогнозируется сильный снег, метели, усиление ветра. Температуры повысятся.

На прошлой неделе в КФУ предупредили татарстанцев о длительном периоде холодов.

Татьяна Леухина