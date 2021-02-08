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В Татарстане прививку от коронавируса сделали 21 245 человек

11:27, 08.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 21 245 человек
Фото: mos.ru

В Татарстане прививку от коронавируса сделали еще 1 375 человек. Всего на сегодняшний день от COVID-19 в республике провакцинировано 21 245 человек.

Вторую дозу вакцины от коронавируса в Татарстане получили 5 284 человека, сообщили в республиканском оперштабе.

Использовано на сегодняшний день в республике 26,2% из 81 122 комплектов доз вакцины от COVID-19.

Татарстанцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса следующими способами:

  • Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  • Портал государственных и муниципальных услуг Татарстана;
  • единый номер 122;
  • при обращении в МФЦ;
  • при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Фото: tatarstan.ru


Напомним, по данным на 4 февраля в Татарстан поступило еще 47 880 доз вакцины «Спутник V». В целом республика получила уже 81 122 дозы.

Ранее в Минздраве РТ сообщили, что на этой неделе в республике начнут делать прививки от коронавируса представителям средств массовой информации. Массовая вакцинация от COVID-19 в Татарстане стартовала 18 января.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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