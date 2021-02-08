В Татарстане прививку от коронавируса сделали 21 245 человек

В Татарстане прививку от коронавируса сделали еще 1 375 человек. Всего на сегодняшний день от COVID-19 в республике провакцинировано 21 245 человек.

Вторую дозу вакцины от коронавируса в Татарстане получили 5 284 человека, сообщили в республиканском оперштабе.

Использовано на сегодняшний день в республике 26,2% из 81 122 комплектов доз вакцины от COVID-19.

Татарстанцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса следующими способами:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);

Портал государственных и муниципальных услуг Татарстана;

единый номер 122;

при обращении в МФЦ;

при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Фото: tatarstan.ru



Напомним, по данным на 4 февраля в Татарстан поступило еще 47 880 доз вакцины «Спутник V». В целом республика получила уже 81 122 дозы.

Ранее в Минздраве РТ сообщили, что на этой неделе в республике начнут делать прививки от коронавируса представителям средств массовой информации. Массовая вакцинация от COVID-19 в Татарстане стартовала 18 января.



Татьяна Демина