В России цены на электроэнергию достигли максимума за пять лет

В 2020 году в России оптовые цены на электроэнергии достигли максимума, их не сдержало максимальное за 10 лет падение спроса, сообщает «Коммерсант».



В основном подорожание произошло из-за рыночных надбавок — их объем достиг 558 млрд рублей. Регулятор «Совета рынка» прогнозирует, то цены на электроэнергию могут взлететь еще сильнее.

Одноставочные цены в европейской части России и на Урале увеличились на 3,4%, составив 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, в Сибири — на 0,6% и составили 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Две составляющие одноставочной цены — стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности. Так, электроэнергия за год подешевела, а вот мощность — подорожала.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о возможном включении затрат за установку умных счетчиков в тарифы в Татарстане.

Маргарита Головатенко